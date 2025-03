La maggioranza: "A perderci è solo la città"

"Bocciatura Sogegross? A perderci è la città". Lo sostengono, in una nota, Lega, Forza Italia, Azione, Lista civica ’Civici Apuani’ e lista civica ’Persiani Sindaco’, in sostanza i partiti e i movimento della maggioranza in consiglio comunale. "Sappiano i cittadini massesi, quando osservano l’insediamento di importanti plessi commerciali, che a Massa ciò viene ostacolato non per volontà di questa amministrazione comunale quanto per decisione dei rappresentanti di Provincia e Regione Toscana – continua la nota –. L’artifizio stavolta è la convocazione della conferenza paritetica regionale a Firenze, riunita 2 volte in 3 anni e mezzo e che ha espresso a maggioranza parere negativo. Ad altre amministrazioni è stato consentito, in passato, di autorizzare l’insediamento di rilevanti strutture commerciali (vedi Carrefour) e di tutt’altra natura (vedi cinema, palestre ecc). Fosse semplicemente uno sgambetto alla maggioranza che governa Massa sarebbe veramente poca cosa. Il vero rischio che noi vediamo è quello di far scappare possibili investitori e occasioni di sviluppo, non inquinanti e non nocive, per il nostro territorio".

"Noi parliamo a tutta Massa – continuano i partiti di maggioranza – affermando che non ci sembra affatto giusto che, per mere logiche partitiche, si blocchino investimenti così importanti. Altrove vediamo che importanti gruppi commerciali si insediano senza ostacoli. Nella nostra provincia, però, c’è sempre chi lavora per lasciare tutto immobile e intestarsi “vittorie di Pirro” celebrate su investimenti che se ne vanno. La maggioranza, ovvero chi si è preso la responsabilità di governare anche nei momenti più difficili di questo mandato amministrativo, è unita oggi più che mai attorno al proprio sindaco Persiani e alla propria giunta. Continueremo a lavorare cercando tutte le collaborazioni possibili, per il bene del territorio e per essere coerenti rispetto al mandato che ci é stato affidato dagli elettori: governare tutelando gli interessi di tutti i cittadini, senza cedere a logiche corporative e senza guardare alle bandiere di partito. Non permetteremo che Massa venga sacrificata sull’altare di interessi politici lontani dalle reali necessità dei cittadini. Distanti dal territorio, ma determinati a imporre decisioni contrarie alla volontà dell’amministrazione della città, voluta e votata dai massesi. La nostra priorità è e sarà sempre il benessere della comunità massese, e continueremo a batterci con determinazione contro ogni decisione che possa danneggiarla".