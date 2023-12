La lotta per la salute ‘No all’inutile palazzina’. I comitati interpellano la sindaca Arrighi

Un film per riflettere e per porre alla sindaca una serie di domande sulla sanità. La proiezione di ’C’era una volta in Italia’ il film di Federico Greco e Mirko Melchiorre è stata seguita al Garibaldi da un folto pubblico, chiamato dal Comitato Primo Soccorso, Sanità Pubblica, Circolo Spazio Alberica, Arci. Al termine una serie di riflessioni che i comitati rigirano alla sindaca Serena Arrighi sulla disastrata situazione della sanità locale.

"Lo sa la sindaca che la stragrande maggioranza di cittadini di Carrara è contro il depotenziamento del Monoblocco, delle palazzine Monterosso e del Civico? Lei – scrivono dai comitati – dovrebbe governare per i cittadini non contro. Cosa succederà al Civico? In tutti i proclami di Asl e cabina di regia (sindaci, Regione e sindacati confederali) nulla si dice del Civico. Sarà un altro immobile – è il timore dei comitati che da tempo si battono per garantire la sanità pubblica – abbandonato nel cuore della città destinato a degrado e fatiscenza? Già ora il Civico è tristemente chiuso nelle “ali” laterali, con il vecchio portone di ingresso in condizioni pietose, figuriamoci cosa ne sarà quando verrà completamente abbandonato.

È consapevole, la sindaca, del fatto che non molti anni fa sono stati posizionati sul tetto del Monoblocco pannelli fotovoltaici e che per posizionarli sono sicuramente stati acquisiti pareri e permessi particolari legati anche alla staticità dell’edificio? È a conoscenza che solo lo scorso anno sono stati spesi 800mila euro per l’aria condizionata al Monoblocco? È consapevole del fatto che la scuola Infermieri (oggi al centro di dibattito anche in relazione ai lavori che verranno fatti ai plessi scolastici di Villa Ceci) potrebbe essere collocata nelle strutture esistenti (palazzine o Civico, appunto) con notevole risparmio di denaro pubblico? Durante i lavori al Civico e nelle more della costruzione della nuova (inutile) palazzina molti servizi verranno allocati in prefabbricati. Ha mai fatto, signora sindaca Arrighi, esami diagnostici nelle “belle strutture prefabbricate“, come da lei definite? Crediamo di no (sicuramente lei in caso di bisogno avrebbe altri punti di riferimento e possibilità), ma le assicuriamo che chi ha avuto questa esperienza non ne porta buoni ricordi: spazi per spogliarsi angusti e precari; privacy praticamente inesistente; spazi ristretti e claustrofobici; medici, tecnici e infermieri costretti in spazi inadeguati. Per tutte queste cose, le chiediamo di esercitare il suo ruolo in consonanza con il volere della città e non contro. Le chiediamo di adoperarsi per interrompere l’iter della costruzione della nuova inutile palazzina. Le chiediamo di adoperarsi affinché non vengano sperperati 9 milioni di euro per la costruzione della inutile palazzina. Le chiediamo di adoperarsi perché parte di quei finanziamenti vengano utilizzati per adeguare il Monoblocco, le Palazzine di Monterosso ed il Civico. Crediamo sia suo dovere saper ascoltare il sentimento profondo dei suoi concittadinə e governare Carrara di conseguenza". Al termine i comitati hanno annunciato che continueranno la lotta "come ci hanno insegnato i ragazzi calabri del film".