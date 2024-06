La lirica per festeggiare la Repubblica. Stasera concerto a Palazzo Ducale

Piazza Aranci si prepara oggi a festeggiare la Repubblica. Su organizzazione del prefetto Guido Aprea alle 10 inizia la cerimonia per il 78° anniversario della fondazione della Repubblica. Una cerimonia solenne alla presenza delle autorità civile e militari. Nell’occasione il prefetto Guido Aprea consegnerà le onorificenze al merito della Repubblica italiana, su nomina del presidente della Repubblica, e le benemerenze al merito civile conferite dal ministro dell’Interno.

Come lo scorso anno, il prefetto ha deciso di chiudere le celebrazioni per la Festa della Repubblica con un importante concerto lirico all’interno della meravigliosa cornice del cortile di Palazzo Ducale di Massa (in caso di pioggia l’evento si terrà al teatro Guglielmi). Un evento che, come lo scorso anno, sarà realizzato sotto l’attenta e competente regia del circolo carrarese degli Amici della lirica “Angelo Mercuriali”.

Tre grandi voci verdiane saranno affiancate da tre giovani talenti che hanno già intrapreso un’importante carriera che già li porta a calcare i palcoscenici più prestigiosi italiani ed internazionali, accompagnati dal Maestro Cesare Goretta, specialista in accompagnamento di cantanti lirici. A fare gli onori di casa saranno le due glorie apuane che portano alto il nome delle nostre città nei più grandi teatri del mondo: Giorgio Giuseppini, basso massese dalla voce brunita e profonda che, tra l’altro, più volte ha inaugurato la stagione del Teatro alla Scala, e Sergio Bologna, baritono carrarese dal vasto repertorio che spazia da Rossini al verismo, abbracciando gran parte della produzione verdiana e pucciniana che lo ha visto protagonista nei maggiori teatri italiani ed esteri quali Tel Aviv, Kiew, Los Angeles, Madrid, Lubiana, Bratislava.

Al loro fianco una grande collega ed amica: il mezzosoprano Anna Maria Chiuri che ha condiviso con loro grandi successi e protagonista di concerti memorabili per il nostro pubblico. Premio Oscar della Lirica, il prestigioso International Opera Award, è regolarmente ospite in teatri quali la Scala, l’Arena di Verona, Vienna, Berlino, Salisburgo, Napoli. Con lei il soprano giapponese Shoko Okada, vincitrice della prima edizione del concorso “Marmo all’Opera” è una voce da soprano drammatico adatta al repertorio pucciniano e di Verdi della maturità che ha riscosso grande successo al Festival pucciniano con “Madama Butterfly”. Il tenore russo Vladimir Reutov, anch’egli vincitore della prima edizione del concorso “Marmo all’Opera” è una voce robusta di tenore lirico pieno adatto per il repertorio verdiano, pucciniano e della giovane scuola. Per la prima volta a Carrara e a Massa il tenore italo-scozzese Carlo Raffaelli, voce squillante di tenore lirico che ha appena terminato il suo impegno al Teatro Regio di Parma con “Tosca” diretta dal Maestro Daniel Oren.

In ossequio alla missione del circolo, che intende valorizzare i giovani talenti, come lo scorso anno, ci sarà la partecipazione straordinaria di Davide Lena, giovane pianista di Carrara che si esibirà con un brano di Beehtoven. Il programma della serata prevede le più belle arie e duetti del repertorio operistico più conosciuto. L’ingresso al concerto è libero su espressa volontà del prefetto Guido Aprea che vuole che la “Festa della Repubblica” sia partecipata gratuitamente da tutto il pubblico.