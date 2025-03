La grinta di Martini agli Assoluti d’Italia

E’ giunto il momento di alzare il sipario sugli Assoluti d’Italia 2025 e Gianluca Martini non cambia moto, squadra, o categoria, ma conferma di voler agguantare il titolo della 250 2t sulla Gasgas del Team MX Fontaracing.

Nel primo weekend del mese di marzo e a Colliano è tutto pronto per l’inizio del campionato: una prova in linea, un cross e un extreme test, decisamente viscide causa del maltempo, insomma enduro vero. Gianluca Martini, pronto come non mai con l’obiettivo di conquistare il titolo, fa subito sua la prima giornata di gara con un buon margine di distacco, la domenica tre cadute nel primo giro lo hanno visto recuperare in quelli successivi per poi accontentarsi del secondo posto.

Nella somma delle due giornate Martini sale sul primo gradino del podio ed è leader in campionato nella categoria 250 2t. "Sono soddisfatto del risultato – commenta il pilota lunigianese – è stata una gara davvero dura questa inaugurale. Non vedo l’ora sia il secondo round per correre quasi a casa, ringrazio tutti quelli che mi sostengono, ci siamo". Dopo la giornata di ieri, oggi appuntamento a Lido di Camaiore per il secondo round.