La grande lirica Un poker d’assi in Accademia

Cinquant’anni della lirica in città. Il circolo degli Amici della lirica “Mercuriali” torna ai concerti domenica alle 18 con un nuovo evento in Accademia. Come consueto, il circolo proporrà unospettacolo di alto livello artistico puntando a valorizzare giovani talenti di valore. Protagoniste del concerto tre splendide voci emergenti, già affermate e presenti nei cartelloni di importanti teatri italiani ed internazionali.

Un gradito ritorno è quello del soprano guatemalteco Ana Isabel Lazo, da anni naturalizzata italiana, che, dopo aver vinto il secondo premio della prima edizione del nostro concorso “Marmo all’Opera!”, ha visto aprirsi la carriera affrontando i ruoli più drammatici. Nata in Guatemala, ha iniziato i suoi studi a soli 17 anni, perfezionandosi poi al conservatorio “Boito” di Parma. Nel corso dei suoi studi ha partecipato in diverse masterclasses: con Rolando Panerai, Aprile Millo, Raina Kavaivanska, Katia Ricciarelli, Fiorenza Cedolins e Giovanna Casolla.

Il tenore Denys Pivnitsky, di origine ucraina, in Italia da anni, è un tenore lirico spinto che trova in Puccini, nel verismo e in Verdi il suo terreno d’elezione per potenza vocale, squillo e colore brunito della voce. Partecipò nel 2018 ad uno dei primi concerti del Festival “Marmo all’Opera” a Carrara dove, giovanissimo, si distinse per le sue doti vocali e di presenza scenica. Per la prima volta a Carrara Daria Cherniy. Nata nel 1993, nel 2015 è stata allieva dell’Accademia dell’Opera di Montecarlo e l’anno successivo si è laureata al conservatorio Rimsky-Korsakov di San Pietroburgo. Finalista e vincitrice di vari concorsi internazionali, dal 2017 al 2019 ha fatto parte dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano dove ha cantato in Ernani e in Rigoletto di Verdi, Die tote Stadt di Korngold, in Gianni Schicchi di Puccini. Nell’ottobre 2019 ha debuttato al Festival Verdi nel ruolo di Amneris in Aida al Teatro Regio di Parma. Voce sfarzosa di autentico mezzosoprano drammatico, estesa, calda e piena in tutti i registri, si adatta ai ruoli verdiani e del tardo ottocento. Accompagna il terzetto il Maestro Cesare Goretta, protagonista di tanti concerti di successo in città e specialista nell’accompagnamento di voci liriche otrechè abile compositore di parafrasi dei maggiori capolavori d’opera. I biglietti all’indirizzo mail [email protected]. Posto unico numerato 20 euro.