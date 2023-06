La Giuntoli srl vicina al baratro Presentata in Tribunale istanza di autoliquidazione

di Andrea Luparia

Ancora brutte notizie dal mondo delle imprese. I proprietari della Giuntoli srl, azienda di gelati, che ha sede a Capanne in via Nerino Garbuio, avrebbero presentato in Tribunale a Massa istanza di autoliquidazione in proprio. Assomiglia al fallimento ma non è così in quanto non sono i creditori a chiedere lo stop ma è la stessa società. Particolare importante: la notizia non è stata annunciata ufficialmente. Da fonti sindacali, dove c’è preoccupazione, si apprende che a causare la decisione sarebbe stata l’impossibilità di far fronte, nei tempi richiesti, ad una serie di debiti. In pratica la società in passato ha fatto degli investimenti che, a causa del covid e di una concorrenza, anche straniera, sempre più feroce, non avrebbero dato i frutti auspicati nei tempi sperati. Adesso a rischio ci sarebbero i posti di lavoro di una quindicina di persone, ma non dobbiamo dimenticare che nei “momenti caldi“, quando la richiesta di “ghiaccioli“ era maggiore, venivano assunte, con contratti a tempo determinato, altre persone. Ci sarà qualche imprenditore, apuano (o anche di fuori provincia), disposto a rilevare una fabbrica sana dal punto di vista produttivo? Impossibile, per adesso, ipotizzarlo.

Dal punto di vista strettamento legale, adesso la parola potrebbe passare ai giudici che si occupano di queste delicate situazioni. In Tribunale a Massa ce ne sono due: e dovrebbe essere uno di loro a prendere in mano questa domanda. Per capire cos’è questa azienda basta andare in Rete. La Giuntoli srl è una società a responsabilità limitata, di capitale, nota in tutta la Toscana (e anche fuori) specializzata nella produzione di gelati. Più nel dettaglio si legge che "la società ha per oggetto: la produzione, il commercio e la vendita, anche all’ingrosso, di gelati, ghiaccioli, granite e prodotti simili a base di gelato e ghiaccio; la produzione, il commercio e la vendita, anche all’ingrosso, di gelato in vaschetta, torte gelato e prodotti vari a base di gelato; ecc".

La speranza è che l’azienda, in qualche modo, possa tornare a produrre gelati eo dolciumi. In caso contrario nel tessuto imprenditoriale della nostra provincia si potrebbe aprire un nuovo buco. E ce ne sono già diversi,