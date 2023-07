La gara con arco e frecce di legno Fivizzano, torna la celebre ’Disfida’ Mercato medievale e corteo storico

Atmosfera rinascimentale domenica per la 51esima “Disfida degli arcieri di terra e di corte“, che in età moderna si tiene la seconda domenica di luglio, successiva alla Beata Vergine dell’Adorazione, o Madonna di Reggio, patrona dei fivizzanesi. E’ il vescovo che impartisce la benedizione al palio da assegnare al vincitore. La festa inizia con la presentazione delle armi al Capitano il quale, prestato giuramento, indica l’ordine di tiro. La gara è preceduta dalla sfilata dal corteo del gruppo storico: 500 figuranti in abiti rinascimentali riprodotti fedelmente a mano negli anni, basandosi sui dipinti dell’epoca. Ogni rione presenta 5 arcieri che si affrontano, 5 alla volta, nell’intento di colpire con frecce scoccate da archi di legno, bersagli (il paglione) a 30 metri. Il programma inizia domani alle 18 con l’apertura del mercato medievale, stand gastronomici in piazza Medicea, spettacolo dei bambini del gruppo storico, fino alle 22 con l’ammaina bandiera. Da quel momento, il corteo guidato dal magnifico Capitano e dal priore, parte da piazza della Libertà fino a piazza del Marzocco in cui verrà ammainato il vessillo del quartiere vincitore la passata edizione. E’ il momento che ufficializza l’apertura delle “ostilità“. Sabato alle 22 c’è l’assegnazione delle piazzole di tiro. In piazza Medicea, gli arcieri dei vari quartieri effettueranno una gara con l’arco riservata, al fine di scegliere, per il quartiere che otterrà il punteggio più alto, la migliore postazione di tiro. Domenica alle 10.30 alla Porta di Sotto, il Corteo Storico, autorità e cittadini accolgono Alberto Silvani vescovo emerito di Volterra che benedice il Palio della Disfida. Alle 11 alla chiesa SS. Antonio e Jacopo, presenzieranno i Sindaci di Casola Lunigiana e Fivizzano, mentre come da tradizione, l’amministrazione comunale offrirà il cero votivo alla Madonna dell’Adorazione, presente un rappresentante della Basilica della Madonna della Ghiara di Reggio Emilia. Alle 19.30 da piazza Garibaldi prende inizio il Corteo Storico. I quartieri, il Capitano di Firenze con il seguito, il priorato e il popolo sfilano fino a piazza Medicea. E’ qui che, alle 21 ha inizio la Disfida degli Arcieri di terra e Corte con alle 23.30 la proclamazione del quartiere vincitore, l’alzabandiera del suo vessillo in piazza Marzocco e i festeggiamenti del rione vincitore tutta la notte.

Roberto Oligeri