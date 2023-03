La febbre della bicicletta Strade a un passo dal cielo e nasce la ‘terra di biker’

La corsa in montagna ha fatto tappa al Panathlon Pontremoli-Lunigiana nel primo appuntamento dell’anno. Al ristorante ‘Da Abramo’ di Teglia, ospite l’associazione Goodbike, si è parlato di “Mountain Bike e di Marathon: passione, sport, adrenalina su percorsi ad un passo dal cielo”. Da anni in Lunigiana cresce la febbre per la bicicletta e in particolare per la Mtb, vista l’abbondanza di strade sterrate e boschi. Così aumentano anche negozi specializzati, centri noleggio e guide. Il presidente Antonio Beschizza ha spiegato, anche con ausilio di video, che Goodbike Pontremoli è nata nel gennaio 2016 per volontà di alcuni cicloamatori locali con lo scopo principale di promuovere il territorio.Tra i fondatori è stato ricordato Roberto ‘Hubert’ Bellotti, il presidente prematuramente scomparso nel settembre 2020. Nonostante la pandemia, la società ha realizzato diversi progetti come il Percorso Pineta per Mtb, intitolato al compianto professor Pier Giacomo Tassi, la tabellatura di 5 percorsi, la posa di 3 strutture in legno con le mappe alla Foresta del Brattello, Percorso Pineta e piazza Italia a Pontremoli, ha ripristinato i vecchi sentieri non più agibili da tempo. Di recente ha regalato alla città di Pontremoli 2 stazioni di ricarica per biciclette a pedalata assistita. Inoltre il sodalizio, grazie alla collaborazione con varie associazioni del territorio, organizza e partecipa a diversi eventi e manifestazioni ciclistiche e non, tra cui la Granfondo Città di Pontremoli - Memorial Roberto Bellotti valida campionato nazionale Uisp Marathon e Veterani Sportivi che tornerà il 30 aprile, e la Francigena Half Marathon, la camminata non competitiva del 25 giugno. Non è mancato il supporto dei Comuni di Pontremoli, Berceto e Filattiera

Nel corso della conviviale il Panathlon Club, presieduto da Aldo Angelini, ha accolto il nuovo socio Roberta Perfigli. La serata ha anche evidenziato l’impegno per portare avanti i progetti di itinerari ciclo pedonali in quota. C’erano anche alcuni veterani dello sport capitanati dal presidente Pietro Mascagna, il presidente della Pallacanestro Pontremoli Pietro Ferdani, il consigliere comunale Massimo Lecchini.