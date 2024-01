La dinastia Cybo Malaspina e la città di Massa in sedici ritratti

Alberico Cybo-La dinastia Malaspina e la città di Massa raccontata in 16 ritratti. Si chiude in questi giorni l’Anno Albericiano indetto per ricordare i 400 anni dalla morte del principe di Massa e Marchese di Carrara, Alberico I Cybo Malaspina. Questa iniziativa è stata promossa da un gruppo di artisti aderenti e amici del circolo Pablo Picasso di Massa, i quali hanno deciso di contribuire, in modo originale e creativo, con la realizzazione di una galleria di ritratti degli illustri della casta Cybo Malaspina che ha governato il nostro territorio fino ai primi decenni dell’Ottocento. Non solo il celebre fondatore della dinastia, Alberico il Grande, ma anche i suoi successori.

Dopo i numerosi studi storici fioriti negli ultimi decenni relativamente alla famiglia Cybo Malaspina, è il momento di passare al mondo dell’arte il compito di manifestare fattivamente il senso collettivo di una gratitudine verso un lungo governo che si è palesato come benefico per i nostri territori. Il ritratto è un genere antico e nobile. Gli artisti che si sono misurati con questo genere pittorico hanno mostrato tutta la loro abilità nella realizzazione di opere che rimarranno a testimoniare un affetto sincero della comunità apuana per l’azione politica, sociale ed economica della dinastia Cybo Malaspina. Altre opere realizzate hanno invece avuto come protagonista la città di Massa e hanno rappresentato scorci e particolari di edifici e monumenti di particolare rilevanza storica.

La mostra ha carattere itinerante e sarà inaugurata domani, alle 17,30, nella sala degli Specchi del Palazzo Ducale. Questi gli artisti: Aldo Bonucelli, Achille Pardini, Edoardo Mosti, Emy Caribotti, Elisabetta Costi, Gabriella Lorenzoni, Galeano Fruzzetti, Giuli Jamagidze, Laura Gabriele, Lorenzo Mosti Matilde, Luigi Barsotti, M. Grazia Colombo, Mamy D.M, Manola Caribotti, Patrizia Cristina Pelù e Rosanna Tongiani.

Angela Maria Fruzzetti