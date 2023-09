La demolizione del “Tacca” In macerie un pezzo di istituto Rivoluzione per il traffico

Il cantiere all’istituto “Tacca“ si è aperto lunedì mattina e ieri il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, insieme alla sindaca di Carrara Serena Arrighi, ha fatto visita all’area dei lavori per il restyling della scuola del marmo in modo tale da seguirne l’evoluzione.

Gli interventi di sostituzione edilizia hanno preso il via e si prevede che questa fase si concluda entro il 15 settembre: venerdì prossimo. Le opere riguardano proprio la demolizione e ricostruzione dell’Istituto per il marmo: il termine è stato fissato per la fine del cantiere in modo tale da consentire la riapertura della strada, attualmente chiusa al traffico.

Per una decina di giorni, quindi, stop alle auto nel tratto di strada che va dalle scale di ingresso della scuola, in via Tacca, fino alla parte finale della strada lato Massa. Rimarranno aperte tutte le altre strade dell’anello intorno all’area interessata. Nell’intervento di ricostruzione, esterno e interno, e fatto in modo da restituire la scuola nella sua forma conosciuta, dai volumi ai prospetti, è prevista anche la realizzazione di un nuovo marciapiede in marmo. Il termine dei lavori è stato invece fissato per il mese di febbraio 2025.

L’intervento, lo ricordiamo, è stato finanziato dal PNRR, il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, con un importo di 3 milioni 750 mila euro ed è stato assegnato, a seguito del ribasso della procedura di gara, alla ditta Gsm Costruzioni Srl di Pomigliano d’Arco per una somma pari a circa 2 milioni 435 mila euro iva compresa.