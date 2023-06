La ’culla’ della cultura Bourdillon e Colombini Un destino intrecciato per i due palazzi storici

Ci sono 8 milioni di euro per riaprire alla città Palazzo Bourdillon in piazza Mercurio: un recupero storico, architettonico e funzionale che si collega a quello del vicino palazzo Colombini, sede della biblioteca, che avranno quindi una vita simbiotica nei prossimi anni. Non servono rendering per il futuro, perché le due strutture manterranno gli aspetti di oggi, almeno da fuori. Ma il progetto di recupero spiega i dettagli e le intenzioni dell’amministrazione comunale. Prima di tutto si pensa al potenziamento del servizio bibliotecario esistente mediante la riorganizzazione degli spazi interni e la realizzazione di ambienti di scambio culturale quali auditorium, sale eventi, sale polifunzionali.

Un numero maggiore di spazi finalizzati ad attività per grandi e piccini, altri per l’archiviazione dei volumi antichi e moderni, di riviste e quotidiani storici. L’idea progettuale scelta è quindi quella di collegare i due Palazzi a tutti i piani mediante la realizzazione di una scala che prende il posto di quella originaria di servizio, posto nel Palazzo Bourdillon a confine con il Colombini, rilevabile nelle piante catastali degli anni ’40, che funge anche da scala di emergenza. Le collezioni storiche, Fondo Antico e Accademia dei Rinnovati, andranno nel piano seminterrato dotando il piano di una sala espositiva dei testi di maggior interesse e rilevanza storica, presidiata, per valore e facilità di consultazione, da personale specializzato.

L’area del piano seminterrato aperta al pubblico prosegue lato Palazzo Bourdillon con una sala consultazione a scaffale aperto e adiacente sala lettura, camminando attraverso colonne con volta a crociera. La restante parte del livello seminterrato sarà destinata ad archivio ad accesso limitato al personale specializzato. Il piano terra del Palazzo Bourdillon ospiterà la reception, sale emeroteca e implementerà gli spazi polifunzionali attualmente presenti nel Colombini creando un percorso definito tra la piazza Mercurio antistante ed i due palazzi anche grazie alla parete vetrata che attraversa il collegamento tra la piazza e via Alberica.

Il piano terra del Palazzo Colombini mantiene la sezione ragazzi che verrà ampliata e si svilupperà per fasce di età mentre il piano primo sarà destinato in parte ad archivio, sale lettura e uffici, infine il piano secondo ospiterà sale lettura ed uffici. Il piano ammezzato di Palazzo Bourdillon sarà destinato a sale lettura mentre il piano primo continuerà ad ospitare la sala eventi e altre sale lettura così come il piano secondo che conterrà esclusivamente sale lettura. E’ previsto il rifacimento della copertura mantenendo le orditure primarie lignee dei due Palazzi e uniformando il manto di copertura con coppi e tegole.

Il corpo magazzini fungerà da appendice agli spazi bibliotecari poiché sarà occupato per la maggior parte da un auditorium caratterizzato da un doppio volume con gradonata e poltroncine imbottite in tessuto. La copertura del blocco magazzini sarà ripristinata come l’originaria a tetto terrazza per lo svolgimento di eventi culturali all’aperto. Per consentire il recupero di questo blocco è prevista la demolizione del volume che insiste sul prospetto retro per creare una scala antincendio con struttura portante in acciaio. Tutto con un’importante previsione di abbattimento delle barriere architettoniche.

FraSco