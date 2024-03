La cucina che lega le generazioni. Percorso a tappe tra... gli “Assaggi“: "Così il passato insegna il futuro"

LUNIGIANA

I giovani imparano ricette tradizionali da cuochi d’eccezione: un dolce tradizionale, la torta d’erbi e le focaccette. Il Centro Icaro, gestito dalla Società della salute, è stato teatro di un percorso culinario davvero particolare, dal titolo ‘AsSaggi’. Un nome che fa riferimento all’aspetto culinario, ma anche alla saggezza tramandata, obiettivo che rientra nella nuova filosofia della valorizzazione delle relazioni di comunità e di un maggior legame col territorio. I ragazzi, durante tre incontri, hanno conosciuto Giselda Carlotti, arrivata al Centro per cucinare un dolce tipico, poi Rolando Paganini, che ha insegnato loro tutti i segreti di una perfetta torta d’erbi e infine sono stati a casa di Piero Corvi, che vive nel borgo di Costamala di Licciana Nardi, per preparare le focaccette.

"Hanno portato i ragazzi tutto il necessario - spiegano gli educatori professionali socio pedagogici dell’Aurora Domus -, non solo gli ingredienti, ma anche le fascine di legna e gli attrezzi e hanno ascoltato storie della vita di un tempo, come racconti al focolare. Piero è stato disponibile, mostrando strumenti e oggetti del passato che hanno incuriosito i ragazzi. Poi abbiamo cucinato, dopo aver scaldato a dovere i testi e abbiamo fatto merenda assieme". Tra gli obiettivi di Icaro centro c’è la valorizzazione delle relazioni tra le generazioni, aspetto motivante per i ragazzi, che sono stati molto attenti. Da centro di aggregazione per adolescenti si sta trasformando in un centro di promozione culturale di comunità, gli operatori stanno lavorando sulle relazioni, sulla convivenza, coinvolgendo trasversalmente tutte le fasce di età. Il percorso con laboratorio di cucina terminerà con un incontro di gruppo durante il quale i ragazzi, suddivisi in squadre, dovranno cucinare da soli e per finire una gita sul territorio, a Fivizzano in un agriturismo.

Prosegue intanto l’attività del centro polivalente che offre sostegno scolastico, con aiuto compiti, ma anche gioco e attività libere o strutturate: Icaro è luogo di aggregazione che i ragazzi possono frequentare spontaneamente, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Gli operatori sono educatori professionali della cooperativa Aurora Domus, mentre la Sds è ente gestore.