La Croce Rossa fa ancora centro con la prevenzione metabolica

Visite mediche gratuite per oltre 60 persone nella giornata dedicata alla prevenzione della Croce rossa di Abiano Magra. Un sabato pomeriggio dedicato allo screening del rischio metabolico grazie alla presenza di tanti medici specialisti, sotto la direzione scientifica di Ferruccio Bonino, scienziato epatologo di fama internazionale, con il patrocinio dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche provinciale. Tanti i consulti effettuati, da quello diabetologico con determinazione dei valori glicemici a quello internistico, o nefrologico e nutrizionale. Poi visite per misurare l’elasticità e il grasso del fegato, Abi (indice di Windsor); consulto angiologico, linfedema, ortopedico e motorio, test visus, test dell’udito tonale e vocale. Oltre 65 pazienti hanno potuto effettuare controlli con diversi specialisti. A gestire gli accessi ci hanno pensato i volontari della Croce Rossa.

L’iniziativa inserita nella campagna di prevenzione e diagnosi precoce rientra nella settimana della Croce rossa. E stasera un nuovo appuntamento alle 20.30 nella sede in via Don Pietro Corsini ad Albiano per il corso sulle ‘Manovre salvavita pediatriche’. E’ un corso importante riguardante le manovre di disostruzione che ognuno, con le necessarie conoscenze, è in grado di mettere in atto. I posti sono limitati ed è quindi preferibile chiamare o scrivere per prenotare (0187 415493; [email protected]). Domani dalle 16 invece, nel giardino della sede, si festeggerà l’anniversario della nascita del fondatore della Croce Rossa, Henry Dunant. Una giornata aperta a tutti, adulti e bambini, un modo per rinnovare l’impegno che Croce Rossa Italiana - Comitato di Albiano Magra non smette di onorare verso i sette principi fondamentali del Movimento Internazionale: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità.

Monica Leoncini