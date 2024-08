La corsa più pazza. Carretti da competizione: "Quattordici “barossi“ con allestimenti speciali"

La corsa più pazza? E’ a Scorcetoli. Torna domani nella frazione di Filattiera la ‘Gara dei Barossi’, alla quarta edizione. L’idea arriva da lontano, dalla voglia di un gruppo di amici di organizzare qualcosa di particolare che richiedesse creatività, ma anche competizione. Ecco quindi l’idea di realizzare i ‘barossi’, carretti che avessero un tema e filassero come il vento. Anche senza un motore. Importante il tema: l’equipaggio, composto da due persone, dovrà avere abiti intonati al proprio mezzo, se vorrà salire sul podio. Per realizzare la manifestazione, che inizialmente era stata lanciata dalla Giocatletica, è stata creata una nuova associazione, presieduta da Paolo Moscatelli.

"Abbiamo creato un nuovo gruppo - racconta -, visto che la manifestazione continua a funzionare bene. Quello che era cominciato come un gioco tra amici, sta riscuotendo successo, quest’anno avremo 14 barossi in gara e speriamo di crescere ancora. Finora ci siamo sempre appoggiati alla Giocatletica, che ringraziamo per quanto fatto e per quanto continua a fare, dandoci aiuto concreto. Ringraziamo il comune e gli abitanti del paese, per il loro supporto. La gara rimane sempre la stessa, non è una competizione di sola velocità, contano molto l’allestimento del carretto, le allegorie e i travestimenti divertenti e originali, anche se noi prenderemo i tempi. Il progetto era nato parlando tra amici, prendendo spunto da altre competizioni simili che si svolgono in Italia, la prima edizione si era svolta ad agosto, dopo la festa nel borgo di Ponticello ed era piaciuta molto, così abbiamo deciso di continuare, anche dopo lo stop dovuto alla pandemia". C’è attesa per scoprire le squadre. Domattina, dalle 9.30 si potrà provare il percorso, mentre verso le 15, il via alla gara. In passato ci sono stati gli indiani, Mario Bros, pagliacci, personaggi Disney. Quest’anno?. "Il percorso andrà dalla chiesa di Ponticello fino al piazzale del Fringuello - aggiunge Paolo - i barossi fileranno veloci in discesa, portando l’equipaggio e dando spettacolo fino all’arrivo. Ci saranno premi per il metodo di costruzione del carretto, ma anche per la simpatia del team in gara. Non ci sono solo partecipanti di Filattiera, ma anche dei comuni vicini e abbiamo contatti con altre città italiane, dove si svolgono gare simili. I temi: dal vecchio country all’oriente, un team di figli dei fiori e uno ispirato al periodo punk".

Monica Leoncini