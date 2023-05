"La città non si merita questa destra Diciamo no a un sindaco nostalgico"

Tra gli endorsement che il candidato del centrosinistra Enzo Romolo Ricci sta ricevendo, in vista del secondo turno delle emministrative, c’è anche quello di Cesare Valesi di Sinistra Italiana.

"Come ebbe a dire il candidato a a sindaco di centro sinistra Enzo Romolo Ricci: Massa non merita un sindaco di questa destra nostalgica – spiega Valesi – Esaminando bene le cose si deduce che non solo Guidi è di tradizione postfascista ma anche per un percorso in cui non si è mai dichiarato avverso al fascismo. Persiani, nella sua gestione, non ha mai dimostrato di essere avverso al triste Ventennio: infatti nei cinque anni trascorsi ha partecipato a iniziative in cui il postfascismo non veniva criticato. La più grave è stata l’autorizzazione della stele a Bellugi ai Quercioli, presenziando anche all’inaugurazione, non accogliendo l’appello dell’Anpi e di alcune migliaia di cittadini che chiedevano un passo indietro su tale decisione. Bellugi bastonatore e squadrista della prima ora, aderendo anche nel 38 alle leggi razziali, per le quali persero la vita milioni di bambini: Persiani non ebbe rispetto per questa immensa tragedia, autorizzando di fare portare nelle scuole le poesie per bambini del Bellugi. Ora vorrebbe che tutti questi cittadini che si sono appellati a lui lo votassero".