La città di Massa “letta” attraverso gli scatti dell’artista Filippo Papa

‘Massa Dreams’ è la nuova mostra personale di Filippo Papa che si terrà nella Sala degli Svizzeri a Palazzo Ducale di Massa. Filippo Papa è un artista visivo e fotografo di fama internazionale innamorato della nostra città, a cui dedica questa esposizione. Il vernissage è in programma sabato alle 16,30, a ingresso libero con rinfresco. La mostra si concluderà con il finissage il 22 marzo alle 16,30, accompagnato da due eventi collaterali.

In un viaggio fotografico tra realtà e sogno, ‘Massa Dreams' è un’esplorazione visiva e concettuale della città di Massa, attraverso 12 fotografie in bianco e nero che catturano l’anima profonda della città. Con il suo stile inconfondibile, caratterizzato da forti contrasti e atmosfere oniriche, Filippo Papa interpreta Massa come un luogo sospeso nel tempo, dove il visibile e l’invisibile si intrecciano in un dialogo poetico. Ogni scatto rappresenta un momento di sospensione, rivelando la memoria storica della città e la sua essenza più intima.

L’artista si ispira alla filosofia esistenzialista e alla ricerca del significato nel quotidiano. ‘Massa Dreams’ non è solo una mostra fotografica, ma un viaggio interiore, un invito a riscoprire la città con uno sguardo nuovo, oltre le apparenze. Durante la mostra, il pubblico potrà assistere alla Performance holoperformance immersiva “3”, un’esperienza sensoriale che trasformerà la Sala degli Svizzeri in uno spazio magico. Il visitatore sarà immerso in tre versioni dell’artista, che rappresentano il presente, il passato e il futuro, un omaggio al numero perfetto e un riferimento ai 13 anni dalla prima mostra personale di Papa a Catania, “Treanime¹. Questa performance rappresenta la fusione tra corpo, spazio e immagine, portando il visitatore in un viaggio simbolico attraverso la dimensione artistica e spirituale di Papa. La holoperformance avverrà durante il finissage, il 22 alle 17,30.