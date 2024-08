La città che cambia. Mercato ortofrutticolo, ex Cat e palazzi storici: "Rispettati tutti i tempi"

I palazzi Colombini e Bourdillon, l’ex Cat e l’ex mercato ortofrutticolo: i progetti del Pnrr volano spediti e rispettano il cronoprogramma. Il sindaco Francesco Persiani ha effettuato un sopralluogo nei cantieri per controllare l’avanzamento dei lavori. Si parte dai due palazzi storici, i cui cantieri sono stati avviati il 10 giugno e proseguiranno fino al 31 gennaio 2026. Questo progetto, suddiviso in due stralci, mira a potenziare il servizio bibliotecario esistente, migliorando la fruibilità degli spazi e realizzando nuovi ambienti di scambio culturale come auditorium, sale eventi e spazi polifunzionali. Finora, i lavori si sono concentrati sul Palazzo Bourdillon, per consentire alla Biblioteca Colombini di rimanere operativa fino al 30 giugno 2025. Tra le attività già completate la rimozione e il trasloco dei volumi e degli arredi, il consolidamento statico e interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura dei locali magazzino. L’intervento ha visto un aumento di mezzo milione rispetto all’importo iniziale per rispettare le prescrizioni della Soprintendenza.

L’Ex Cat si concluderà il 25 agosto 2025. Questo progetto ambizioso prevede la costruzione di un auditorium da 270 posti al piano terra e spazi per teatro, musica e arti visive al piano superiore. Inoltre, è in corso la realizzazione di un parcheggio, la modifica della viabilità circostante e il recupero parziale del giardino del Pomario. Fino a questo momento, i lavori sono proceduti secondo i tempi previsti, con la demolizione del fabbricato esistente, la realizzazione delle fondazioni e dei muri perimetrali fino al primo solaio già completate. Il budget di 3 milioni di euro è stato rispettato senza variazioni.

L’ex mercato ortofrutticolo diventerà un nuovo spazio polifunzionale con attività commerciali e un bar-ristorante. A maggio accoglierà i libri dalla biblioteca Colombini. Oltre 3 milioni di euro per i lavori, che sono in linea con il programma. "Questi cantieri – ha detto Persiani – non solo stanno procedendo senza intoppi, ma rappresentano anche un passo decisivo verso la trasformazione urbana che darà nuovo slancio alla nostra comunità. La realizzazione di questi e degli altri progetti in corso di cui vi aggiorneremo nelle prossime settimane sarà un segnale concreto del cambiamento e della crescita che la nostra città merita".