La ‘China Clementi’ conquista il Giappone. Un elisir nato nel 1884

C’è un po’ di Lunigiana anche nel lontano Oriente. La China Clementi, eccellenza di Fivizzano, è arrivata fino in Giappone, dove è utilizzata per creare un’interessante variante del famoso cocktail ‘Negroni’. La notizia viene pubblicizzata online da Visit Lunigiana, sito realizzato dall’Aotl, Associazione Operatori Turistici Lunigianesi, che ha un proprio sito internet e una pagina Facebook in cui evidenzia le attività e le iniziative intraprese dall’associazione, ma anche le opportunità e le notizie più importanti per chi lavora nel settore turistico in Lunigiana. E tante informazioni utili per turisti che vogliono scoprire il nostro territorio.

"Questo antico elixir – scrive il gruppo legge – fu creato nel 1884 dal dottor Giuseppe Clementi, esperto botanico, e la sua ricetta è caratterizzata dall’armonioso incontro di due pregiate varietà di china tropicale (Cinchona Calisaya e la rara Succirubra) e diverse erbe aromatiche e officinali, invecchiate per due anni. Apprezzata anche da Indro Montanelli, è utilizzata da molti bartender per la preparazione di cocktail. Dopo Firenze, Milano e Londra, è arrivata anche a Tokio".

Chi volesse assaggiare l’eccellenza lunigianese può trovarla nella farmacia storica, in via Roma a Fivizzano. Oggi la China Clementi viene prodotta come allora, seguendo rigorosamente la ricetta del 1884.

M.L.