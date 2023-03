La chiesa di Arpiola fa... 70 Giubileo al via, c’è Vaccari

Sono iniziati al meglio domenica mattina i solenni festeggiamenti di San Giuseppe in concomitanza con il Giubileo di Platino della chiesa, a 70 anni dall’inaugurazione, avvenuta nel 1953.

Questa chiesa, costruita senza nessun contributo pubblico né dello Stato né della Diocesi, fu edificata con sole offerte dei fedeli e giornate lavorative messe a disposizione delle persone del posto, infatti era un “cantiere scuola”. Prima si è tenuta la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal parroco Don Marco Giuntini, con la presenza del seminarista Raffaele che opera nel mulazzese e del consigliere comunale Fabio Pedinotti con il Gonfalone, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Mulazzo. I canti appropriati sono stati eseguiti dal coro parrocchiale e il servizio liturgico è statocurato dal gruppo ministranti di Arpiola.

Al pomeriggio i Vespri Solenni presieduti da monsignor Antonio Costantino Pietrocola con la presenza di molti sacerdoti: Don Lucio Filippi (mulazzese di origine), Don Lorenzo Piagneri e poi don Mario Arenare nostro conterraneo, oltre che al parroco Don Marco e il Vicario Parrocchiale don Giovanni Poggiali. Il canto dei Vespri è stato diretto dal seminarista Raffaele sotto la guida dell’organista Pierfrancesco Carnesecca.

Presenti anche altri seminaristi della Diocesi ed il gruppo ministranti. Tra le autorità il sindaco di Mulazzo Claudio Novoa con il Vigile e il Gonfalone, rappresentanti della minoranza consiliare, l’Alfa Victor Protezione Civile, le associazioni di volontariato del Comune, le Confraternite delle comunità parrocchiali del Comune con i loro stendardi, oltre che all’associazione A.N.S.P.I. San Giuseppe di Arpiola, che festeggiava anche il suo patrono. La Solenne Benedizione Eucaristica ha concluso questo primo rito per i festeggiamenti giubilari.

Il secondo appuntamento dei festeggiamenti legati al Giubileo di Platino è per domani sera con la celebrazione del Solenne Pontificale presieduto dal Vescovo Diocesano Mario Vaccari, in occasione dell’anniversario della consacrazione dell’altare della chiesa. Tutti i fedeli non solo della parrocchia, ma dell’intera unità unità pastorale mulazzese, sono invitati a partecipare a questo momento così solenne per una comunità, ricordando la consacrazione del tempio di Dio, facendo così memoria sia dei pastori che si sono succeduti nel corso degli anni, che degli innumerevoli fedeli che si sono prestati per portare avanti questa Comunità così ancora viva e che si spera possa crescere sempre più.