La Casa della Salute ha bisogno di cure urgenti: "L’edificio preda di muffe e pareti scrostate"

Palazzo Baracchini, sede della Casa della salute di Villafranca necessita di urgenti ristrutturazioni. Evidenzia il problema Vincenzo Milazzo, medico responsabile dell’Aggregazione funzionale territoriale Alta Lunigiana, che conosce bene il nostro territorio e da tantissimi anni esercita la continuità assistenziale proprio a Villafranca. Da oltre un anno espone le condizioni della struttura, ma è rimasto inascoltato finora. Palazzo Baracchini è sede del Cup e di molti ambulatori di vario genere, frequentati da centinaia di utenti.

"Da tempo sollecito la ristrutturazione delle mura di Palazzo Baracchini e non solo - si legge nell’ultima mail inviata all’azienda e ai colleghi medici -. L’entrata da via dell’Antico mulino è fatiscente e pericolosa, abbiamo muffe e pareti scrostate in alcune zone interne, in prossimità degli ingressi e anche all’esterno. E’ un problema igienico da non sottovalutare ed è anche un problema estetico, visto che il Palazzo non si presenta bene. Al terzo piano abbiamo avuto il distacco di un pezzo di intonaco dal soffitto. Senza dimenticare la sicurezza: la scorsa estate sono state tolte le persiane e non sono mai state sostituite". Anche in quel caso aveva inviato una mail di segnalazione, in cui spiegava le condizioni degli ambulatori, senza privacy e molto caldi nei mesi estivi, visto che non esistono gli scuri.

I lampioni inoltre illuminano a giorno le stanze della guardia medica di notte. Alcuni di loro hanno provveduto e sistemato delle tende scure, in autonomia. "L’assenza di persiane è pericolosa - aggiunge -, perché potrebbero entrare dei ladri a rubare materiale sanitario e computer, oppure dei vandali, visto che non esiste protezione alcuna. In questo caso si sono fatte le cose senza pensare alle conseguenze, è vero che le persiane avevano bisogno di essere restaurate, ma sono passati molti mesi".

La segnalazione è arrivata anche al sindaco Filippo Bellesi. "Prendo atto di quanto afferma il dottor Milazzo - conferma - e a nostra volta chiederemo alla Asl di interessarsi per quanto di sua competenza e secondo convenzione". Dopo tanti solleciti è arrivata recentemente una risposta dall’ufficio tecnico dell’azienda, che ha garantito l’impegno a procedere con l’imbiancatura degli spazi, partendo dal piano terra. Le parti di controsoffitto cadute sono state eliminate e le stanze messe in sicurezza. Nei prossimi giorni ci sarà un sopralluogo per aggiornare i preventivi e iniziare i lavori quanto prima.