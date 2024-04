"La Bianchina Libreria di Alessio Biagi approda al Museo Ugo Guidi 2 di Massa: un polo culturale inizia una collaborazione letteraria"

La Bianchina speciale di Alessio Biagi pronta a... sostare al Museo Ugo Guidi 2 di Massa. Il progetto "Chiedi alla Polvere Libreria" e il polo culturale iniziano infatti una collaborazione letteraria culturale che comincerà sabato 4 maggio e proseguirà fino a sabato 31 agosto. Ogni 15 giorni sarà possibile trovare la Autobianchi Bianchina del 1965 – che lo scrittore Alessio Biagi ha trasformato in una Libreria Itinerante – nel Chiostro di Via Alberica 26 dalle 10 alle 18.

Un appuntamento fisso in città, dunque, dove potersi incontrare e condividere passioni comuni come i libri e lettura. Inoltre, all’interno di questi appuntamenti, lo scrittore Alessio Biagi organizzerà tre incontri letterari per il format denominato: "Se non lo sai… Chiedi alla Polvere" con ospiti speciali con i quali chiacchiererà a proposito di un romanzo o l’opera letteraria di uno scrittore presente all’interno della sua libreria. Di seguito il calendario degli appuntamenti, che iniziano appunto a inizio maggio. Sabato 4 maggio dalle 10 alle 18, sabato 18 maggio dalle 10 alle 18. Sabato 1 giugno dalle 10 alle 18. A seguire il primo appuntamento con il format: "Se non lo sai… Chiedi alla Polvere".

Lo scrittore Alessio Biagi dialogherà con la scrittrice Elena Panzera. Sabato 15 giugno dalle 10 alle 18, sabato 29 giugno dalle 10 alle 18. Sabato 13 luglio dalle 18 alle 23. Alle 21 il secondo appuntamento con il format: "Se non lo sai… Chiedi alla Polvere". Lo scrittore Alessio Biagi chiacchiererà con il poeta Gabriel Del Sarto. Sabato 27 luglio dalle 18 alle 23. Sabato 17 agosto dalle 18 alle 23, sabato 31 agosto dalle 18 alle 23. Alle 21 il terzo appuntamento con il format: "Se non lo sai… Chiedi alla Polvere". Lo scrittore Alessio Biagi dialogherà con alcuni rappresentanti del Book Club del Fort e Book Influencers. Questi eventi sono realizzati in collaborazione con: Museo Ugo Guidi, Touring Club Italiano, Associazione Un Cuore Un Mondo Massa onlus, Leo Club Massa e Carrara, Fabula Associazione Culturale - Massa, Industria e Letteratura, Freedom Writers School e Meligrana Editore.

"Non ho mai comprato un’automobile prima di compierne quarantatré. La prima che ho acquistato, l’ho presa con Monica ed è una Autobianchi Bianchina del 1964 e l’abbiamo comprata per farne una libreria itinerante e chiamarla "Chiedi alla Polvere" – sono alcuni dei concetti chiave con cui Biagi ha raccontato e presentato il progetto – Le ragioni sono fondamentalmente tre: John Fante, l’idea di "Recupero" e trovare nuovi lettori/lettrice per i miei romanzi".