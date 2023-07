Jeff Bezos, Butler e Sharon Stone alla serata-evento di Andrea Bocelli. 800 invitati

Marina di Massa (Massa Carrara), 30 luglio 2023 – Non si è ancora spenta l’eco del successo del Teatro del Silenzio di Lajatico, edizione 2023, che la Andrea Bocelli Foundation è impegnata in un’altra serata-evento da ricordare. Di quelle super esclusive visto il valore di chi sarà presente. E dopo le feste brandizzate Guess e Pathek Philippe, la location dell’evento mondano sarà ancora Villa Alpebella, l’ex Oliviero di Poveromo riportato a nuova vita da Andrea e dal suo staff dopo oltre vent’anni di oblìo o quasi. Un lavoro molto curato, per dare a quello che era il ritrovo ideato da Oliviero Comparini una statura internazionale. Domani sera, lunedì, va in scena la Celebrity Adventures, l’evento benefico che porterà sulla riviera apuana tanti ospiti importanti molti dei quali erano presenti già a Lajatico.

L’ideale percorso, partito dalla campagna toscana che annuncia Volterra, ora tocca il mare esclusivo. Il cantante italiano più famoso nel mondo porta avanti la tradizione inaugurata nel 2014 con la Celebrity Fight Night e ospita nella sua terra (è ormai versiliese di adozione) grandi nomi, uniti nel segno della beneficenza. Sono previsti ottocento partecipanti, quasi tutti stranieri ma che sono innamorati dalla Toscana declinata in versione collina e mare.

Rigorosamente top secret l’elenco dei vip presenti. Le voci che circolano insistentemente in queste ore sia nella zona apuana che in Versilia parlano della presenza di Jeff Bezos, fondatore e proprietario del gruppo Amazon e del Washington Post, la terza persona più ricca del mondo secondo la classifica stilata da Forbes. I rumors parlano anche della partecipazione dell’affascinante Sharon Stone, l’attrice americana che è un’icona di bellezza con il fascino dei suoi 65 anni. O ancora dell’attore Gerard Butler, che è sbarcato ieri all’aeroporto del Cinquale.

Solo domani sera, all’arrivo dei partecipanti sul lungomare apuano, si scoprirà chi calcherà il red carpet. Ad accoglierli ci saranno Andrea e Veronica Bocelli più che mai impegnati in un’estate molto intensa, nel break estivo dei tour mondiali che toccano un po’ tutti i continenti. L’appuntamento di domani sera sarà il battesimo importante di villa Alpebella, dopo la ristrutturazione che ne ha fatto una location di grandissima qualità che rivaleggia con lo stabilimento balneare Alpemare di Vittoria Apuana. In questi appuntamenti charity Andrea Bocelli e la sua Fondazione trovano l’entusiastica adesione di tanti personaggi mondiali dell’imprenditoria, dell’economia e dello spettacolo soprattutto statunitensi. E i cantanti che saranno presenti saranno naturalmente coinvolti da Andrea in performance che renderanno la serata irripetibile.

e.sa.