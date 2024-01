Italia Nostra denuncia:: "Non funzionano più le fontane pubbliche"

Non se la passano bene le fontane pubbliche a Massa. A denunciarne i problemi, con una lettera aperta al sindaco, è ancora una volta il presidente di Italia Nostra Bruno Giampaoli che sollecita una risposta pubblica. "Non sappiamo se per problemi di manutenzione o per una precisa scelta politica il numero delle fontane pubbliche funzionanti a Massa si è drasticamente ridotto", sottolinea poi di non aver ricevuto risposte ai precedenti interventi e torna a chiedere la ragione per cui molte sono inutilizzabili dalla popolazione. Qualche esempio? "Quelle davanti alle scuole elementari di Santa Lucia e del Bagaglione in via Romana, alla Croce presso la scuola Vallerga ora utilizzata dal liceo classico, la fontana di piazza Mercurio ferma da anni, il mascherone di V San Francesco, le fontane di Evam, quelle di Canevara chiuse per inquinamento, la bella fonte della Misericordia spenta, per non parlare della fontana della Rocca nella piazzetta Teresa Pamphili che vedeva tantissimi utenti ed ora è ridotta ad un filino d’acqua". Per Giampaoli don si tratta di problemi di inquinamento o di siccità ma "solo di carenza di manutenzione a meno che non ci sia dietro qualcos’altro che ci sfugge". E fa notare che in nessuna delle nuove piazze è stata lasciata una fontanella di acqua potabile e quele “monumentali sono risultate, tanto per restare in argomento un fiasco".