Istituto Salvetti, classi in... trasferta. Sede temporanea alla ‘Bertagnini’

Alcune classi dell’istituto superiore Salvetti per quest’anno, almeno, saranno ospitate alla Bertagnini, nelle aule un tempo utilizzate dalla scuola comunale di lingue che almeno per quest’anno, invece, non sarà attivata. Un trasloco necessario per consentire di fare importanti lavori all’ex scuola media Alfieri per dare seguito a quell’accordo di permuta fra Comune e Provincia. Un accordo che aveva messo sul piatto dello scambio l’ex caserma di via Angelini, poi diventata sede del Municipio 2 e in particolare della polizia municipale, con l’Alfieri destinata invece ad ospitare le scuole superiori, almeno in parte.

Un accordo risalente al 2019, poi lavori in ritardo, a volte persino inadeguati, tant’è vero che l’anno scorso era esplosa la protesta degli studenti del Salvetti per le aule non idonee per i laboratori odontotecnici, lavori inadeguati, comunicazione tra enti pubblici quantomeno inefficace. Il risultato è che da due anni gli studenti del corso odontotecnico non possono fare attività di laboratorio, pratica fondamentale per l’indirizzo tecnico che hanno scelto. Una parte dei lavori era stata fatta e lì erano andati gli studenti del liceo musicale Palma. Per il Salvetti, invece, i lavori non erano terminati.

Ma l’ex Alfieri ha bisogno di interventi consistenti. Un edificio costituito da due porzioni distinte, adiacenti ed internamente collegate, una più datata appartenente al complesso edilizio storico della Malaspina e una risalente agli anni ’80. Il Comune, a ogni modo, deve effettuare dei lavori di recupero del fabbricato, adeguarlo alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi dell’intero edificio, sia la (parte storica che quella più recente, e interventi volti al raggiungimento di un miglioramento strutturale della porzione storica. Opere che sono inserite nel piano investimenti dell’anno in corso, da concludersi all’inizio del prossimo, per poi portare qui anche le classi dell’istituto Salvetti. Nel frattempo le classi del tecnico-professionale saranno quindi ospitate alla Bertagnini, al piano terra. Sperando che non ci siano altri intoppi per la didattica.