’Io più te fa noi’. Incontro con Pellai

Sensibilizzare, prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo che sono sempre più diffusi tra i giovani ancora in età scolare. Fenomeni insidiosi perché, soprattutto se concernenti il mondo virtuale, sono complessi da riconoscere. Sono questi i temi trattati in ’Io più te fa noi’, l’incontro con il medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, Alberto Pellai, che si svolgerà domani, mercoledì 6 novembre alle 16, al Teatro della Rosa a Pontremoli. L’iniziativa, dunque, sarà incentrata sui temi dello’alleanza educativa ed emergenza dell’educazione nell’ambito degli eventi in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

"Spesso – si legge nella descrizione dell’incontro – le relazioni sono faticose, addirittura conflittuali, succede tra genitori e figli, ma anche tra famiglia e scuola. Stare nel conflitto mina il rapporto di fiducia e rappresenta un ostacolo all’alleanza educativa. In un tempo dominato da messaggi di guerra, ragionare sull’importanza di ciò che ’riporta la pace’ nella relazione e nella vita della comunità educante rappresenta un imperativo che ci riguarda tutti".

Alberto Pellai è medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, nonché ricercatore presso il Dipartimento della Sanità pubblica dell’Università degli Studi di Milano. L’evento in programma per domani al Teatro della Rosa è patricinato dal Comune di Pontremoli.

I.V.