Investimenti da 26 milioni di euro per Massa Carrara

L’articolo 21 del marmo del nuovo regolamento comunale degli agri marmiferi, prevede che il Comune rinnovi le concessioni per ulteriori 12 anni in cambio di investimenti utili per la collettività. Al nuovo regolamento hanno aderito 69 industriali, che tra singoli e in cordata hanno presentato 19 progetti per un totale di 26 milioni di euro di investimenti che andranno a cambiare volto alla città. A breve dovrebbe partire il percorso per valutare i singoli progetti e dare indicazioni (se necessarie) per adeguarli alle esigenze della cittadinanza, ma anche in base all’assetto urbanistico e ad eventuali varianti e agli altri progetti in corso finanziati dal Pnrr.

Una data certa di quando questi progetti entreranno nel vivo con l’apertura dei cantieri non c’è ancora, ma lo scorso mese quando sono stati presentati a palazzo civico l’amministrazione ha garantito nel minor tempo possibile. I 19 progetti presentati dagli industriali prevedono di metter mano a numerose strutture esistenti come per esempio la piazza Matteotti, Palazzo Pisani, l’ampliamento della scuola Montessori di via Marco Polo, la palestra del Vignale a Bedizzano, ma anche la creazione della pista ciclabile Michelangelo e la mitigazione idraulica di Colonnata e Miseglia.