"Inutile passerella di Giani"

"Nessuna risposta da Giani al convegno della Cgil, un’inutile passerella elettorale" ad affermarlo il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Marco Guidi (nella foto). "Sapevano che la presenza di Giani al convegno organizzato dalla Cgil a palazzo Ducale sarebbe stato solo l’ennesima vetrina elettorale del presidente Giani e così è stato. Speravamo che dopo essere scappato dal confronto sulla sanità apuana in consiglio comunale a Massa, il presidente Giani, tra le mura amiche della Cgil portasse qualche risposta alle tante domande e richieste del territorio ma ciò non è avvenuto".

"Nessun finanziamento per la difesa del nostro litorale, nessun progetto sul ripascimento e per combattere la piaga dell erosione, nessun progetto su come rilanciare i collegamenti tra Lunigiana, costa e l’Emilia Romagna, nessuna idea su come garantire l’esistenza del porto con la tutela dell’ ambiente e del territorio ma soprattutto nessuna progetto di rilancio della provincia Apuana" affermano da Fratelli d’Italia.

"Giani si è limitato a raccontare lo status quo dell’ attuale situazione della nostra provincia che è figlia dell’immobilismo delle politiche del Pd e del centro sinistra di cui lui è il principale responsabile. I cittadini sono stanchi di passerelle elettorali da parte del Pd e del presidente Giani e chiedono risposte da chi anche questa volta non è stato in grado di darle, da un Presidente di Regione che si ricorda della provincia di Massa Carrara solo alla vigilia della tornata elettorale" conclude Guidi.