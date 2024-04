Interventi di prevenzione sismica in due scuole. Il Comune prova a intercettare le risorse della Regione

ll Comune prova a intercettare le risorse della Regione per mettere in sicurezza sotto il profilo sismico due strutture educative. Gli interventi di prevenzione riguarderanno il nido ’La Giostra’ a Ortola e la scuola elementare Bresciani a Marina di Massa, che si trova in un’area già individuata nella pianificazione territoriale vigente in pericolosità molto elevata per problematiche geomorfologiche o per pericolosità idraulica molto frequente. Due proposte presentate dal Comune al bando aperto dalla Regione che assegna finanziamenti a valere sui Fondi europei di sviluppo regionale che riguardano la prevenzione sismica negli edifici pubblici strategici o rilevanti. In tutto ci sono a disposizione poco meno di 10 milioni di euro ma a gestire tutte le fasi istruttore sarà la società in house Sviluppo Toscana. Se Massa dovesse aggiudicarsi gli eventuali contributi, li stessi coprirebbero il 100% delle spese previste.