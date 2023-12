Intelligenza artificiale natalizia. Presepe speciale degli studenti

Ci sono Giuseppe Mazzini e Giovanna D’Arco e tanti altri personaggi storici: chi fa il pastorello, chi pesca, chi diventa parte della Sacra Famiglia. E’ il presepe ‘ricostruito’, o meglio reinventato, con il supporto dell’intelligenza artificiale. Così le varie statuine che lo compongono per una volta vengono interpretate d personaggi che hanno avuto un ruolo di rilievo nella storia dell’umanità. Un progetto realizzato dagli studenti della classe IIIB della scuola media Paolo Ferrari di Marina di Massa e in mostra all’interno della grande aula al piano terra dove ci sono anche i diorami storici realizzati ancora dagli studenti della III B e da quelli della II D. Protagonista della stanza, al centro, è comunque il presepe realizzato con l’intelligenza artificiale dai ragazzi, sotto la guida delle docenti Barbara Lippi, Francesca Tarabella e Francesca Tucci. C’è Giovanna D’Arco come pastorella e nella capanna in legno, questa realizzata a mano dallo studente Nikolaj e senza supporto di intelligenza artificiale, a impersonare la sacra famiglia abbiamo ‘Giuseppe’ Mazzini, Anna Bolena e il bambinello Luigi XVII, figlio di Maria Antonietta.

Un lavoro che ha richiesto non poco impegno da parte dei ragazzi, come spiega la docente Lippi: "L’intelligenza artificiale nella ricostruzione delle immagini fa anche degli errori. I ragazzi ad esempio sono stati chiamati poi a fare un confronto con la fonte iconografica se il personaggio ricostruito dalla classe IA corrispondeva a quello reale, ritratto nelle immagini disponibili del periodo. Abbiamo scelto di mettere alla prova questa tecnologia utilizzando la piattaforma. La nostra intenzione era creare delle statuine tipiche della tradizione del presepe utilizzando personaggi storici realmente esistiti durante il medioevo e l’età moderna secondo questi passaggi: individuazione dei personaggi storici e abbinamento con le figure del presepe, raccolta di immagini storicamente affidabili che raffigurano i personaggi scelti, creazione della statuina tramite la funzione ‘generatore di immagini con IA’ della piattaforma, confronto e selezione dell’immagine migliore tra quelle create. Poi stampa, ritaglio e montaggio. Senza il confronto iconografico avremmo potuto ottenere qualsiasi personaggio anche non reale e questo mostra che serve la nostra intelligenza per ottenere un buon risultato da quello che si chiede all’AI".

In mostra nella sala poi ci sono i diorami realizzati dagli studenti con materiale di riciclo e che ripercorrono eventi storici, dal medioevo all’età moderna. Ognuno ha scelto un momento preciso e lo ha sviluppato utilizzando materiale di riciclo a casa, compresi i personaggio Lego o Play Mobil, all’interno di un progetto organizzato per le vacanze estive. C’è la scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo, i nativi americani, Martin Lutero, il rogo delle streghe, l’incoronazione di Elisabetta e ancora fino ad arrivare alla rivoluzione francese, alla ghigliottina a Napoleone e concludere tutto con la battaglia di Waterloo. La mostra sarà visitabile da tutti il 5 dicembre dalle 17 alle 19 durante l’open day.

Francesco Scolaro