"Innocenzo Manzetti: l'invenzione del telefono sottratta all'Italia"

“Innocenzo Manzetti: il vero inventore del telefono” sarà al centro della conferenza in programma domani, venerdì alle 21, nella Sala Gestri della Biblioteca di Carrara, organizzata dall’associazione culturale Museo Manzetti di Aosta, in collaborazione con la Biblioteca Lodovici e con il patrocinio del Comune di Carrara. E’ un incredibile caso di vero e proprio spionaggio industriale consumatosi tra Italia e Stati Uniti nella seconda metà dell’Ottocento, che ha privato lil nostro paese della paternità di una delle invenzioni che forse più hanno rivoluzionato il mondo delle comunicazioni. Sono ormai molte decine le conferenze dell’associazione nel corso degli anni in Valle d’Aosta e Piemonte, a settembre anche a Domosofia, il Festival Internazionale della Parola di Domodossola.