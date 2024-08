Infopoint a tutto ritmo. Studenti agevolati per il ticket del bus

Per agevolare famiglie e studenti in occasione della riapertura delle scuole, dal 16 settembre fino al 13 ottobre l’infopoint di Autolinee toscane di piazza Matteotti effettuerà uno speciale orario prolungato. Il servizio sarà garantito tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13.15 in modo da permettere la sottoscrizione degli abbonamenti scolastici. Per l’occasione la biglietteria sarà anche rinnovata internamente.

Soddisfatta l’assessore al Trasporto pubblico Elena Guadagni: "Prosegue la collaborazione con Autolinee Toscane grazie alla quale già l’anno scorso siamo riusciti a portare in piazza Matteotti un servizio che prima non esisteva come l’infopoint. Era una richiesta che ci era pervenuta da tanti cittadini e che grazie alla sinergia tra Comune e azienda è stato possibile rendere realtà. Oggi i numeri di questo primo anno di servizio ci danno ragione visto che sono tantissimi i cittadini che vanno in piazza Matteotti per acquistare i biglietti, sottoscrivere gli abbonamenti, ma anche per chiedere informazioni. Come amministrazione il trasporto pubblico ha per noi una grandissima importanza tanto per l’oggi quanto per la città che vogliamo costruire e per questo ogni iniziativa che vada nella direzione di migliorarlo e implementarlo avrà il nostro sostegno. Tra le nostre priorità – prosegue Guadagni – ci sono quelle di monitorare il regolare svolgimento del servizio sul territorio, ma anche di sollecitare il progressivo rinnovo del parco mezzi. Purtroppo negli ultimi mesi si sono registrati diversi disservizi specie nelle corse dei paesi a monte, disagi legati in primo luogo alla carenza di autobus idonei. Questi problemi sono stati più volte comunicati dall’amministrazione non solo ad Autolinee Toscane, ma anche a Regione e Provincia a cui sono seguiti incontri in cui l’azienda ci ha assicurato il potenziamento della manutenzione quanto l’arrivo entro l’autunno di dieci nuovi autobus".