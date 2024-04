L’influencer ’di casa’: "Ho iniziato per caso ed è nata la passione. Racconto la mia terra"

Villafranca, 16 aprile 2024 – Si chiama Sara Cecchi, classe ‘96, ed è lunigianese, precisamente di Filetto, nel comune di Villafranca e ha una ’doppia vita’. Ex studentessa dell’istituto commerciale, attualmente lavora come commessa in un negozio di abbigliamento per bambini, ma dai giovani lunigianesi e, soprattutto, a livello nazionale è conosciuta come influencer. Sì, perché i numeri parlano chiaro. I suoi 70mila follower la eleggono per diritto a figura in grado di influenzare, in senso positivo, il pubblico e lei ne approfitta anche per mettere in risalto, con grande successo, la sua terra di Lunigiana.

"Non ho scelto di fare l’influencer, ci sono diventata ed è più che altro una passione – racconta Sara – Mi piace fare video e foto, sempre pronta a riprendere il momento e a condividere con gli altri ciò che mi piace. Sui miei social mi occupo di svariati argomenti, ma sempre con la giusta leggerezza perché l’obiettivo è quello di trasmettere buone vibrazioni, anche se è fondamentale essere sinceri, autentici e in grado di capire quando si può o non si può pubblicare qualcosa. Prima mi occupavo di look e viaggi, ma da qualche mese cerco anche di mostrare la mia terra consigliando eventi, ristoranti o bar, ma soprattutto di raccontare le bellezze che ne fanno parte, di far scoprire i prodotti, i piatti tipici e questi paesini sconosciuti che la caratterizzano, che sono spettacolari. Il tutto sempre con grande rispetto, perché sono dell’idea che le cose belle come queste vadano trattate con cura e, in qualche modo, preservate".

Ma com’è essere un’influencer in Lunigiana?: "Non è semplice, più che altro è una figura che non viene presa molto sul serio, al contrario di ciò che accade magari nelle grandi città dove esistono realtà che investono moltissimo sul marketing e su tutti quegli strumenti che possono essere utili alla pubblicità dei loro prodotti. Qui, a volte, mi capita di ricevere richieste per pubblicità gratuita, così, solo per conoscenza, e mi dispiace perché capisco che non è chiaro che investo tempo e capacità per creare un prodotto che sia abbastanza interessante, proponendo un vero e proprio servizio. Però, ho avuto anche grandi soddisfazioni: sono stata infatti ingaggiata per promuovere eventi, concerti e prodotti, e ne stanno per arrivare delle altre. Ma la cosa che amo di più rimane l’attività legata alla Lunigiana. E’ una terra unica, tranquilla, posizionata in modo strategico tra mare e montagna e per me non manca niente. Non a caso negli ultimi anni, grazie al lavoro delle varie comunità, delle associazioni turistiche e anche di noi influencer, questo luogo sta ottenendo la giusta rilevanza accogliendo numerosi turisti. Siamo in molti a credere nelle potenzialità di questo territorio e i risultati finalmente si vedono".

Ma cosa c’è nel futuro di Sara? Ancora non sa dove la porterà il lavoro di influencer e preferisce vivere il presente. Forse viaggerà, farà altre grandi esperienze in giro per l’Italia e non solo, ma con la consapevolezza che, ovunque andrà, il suo cuore la riporterà sempre nella sua terra di Lunigiana.