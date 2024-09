Influencer e pellegrini. Via Francigena digitale. Racconti esperienziali per promuovere i sentieri

Videomaker, influencer e content creator ’arruolati’ per promuovere e far crescere l’offerta turistica intorno alla Via Francigena. Tutto questo rientra nel progetto “I.S.A.C.“, acronimo di “Innovativi Sicuri e Accoglienti Cammini religiosi”, ovvero l’iniziativa che punta a sviluppare l’offerta turistica dei servizi che fanno riferimento alle 5 tappe della Francigena, presenti nel territorio della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli: Pontremoli, Aulla, Avenza, Massa, Montignoso. L’obiettivo è incentivare l’esperienza del turismo religioso migliorando sicurezza e fruibilità dei percorsi nel coinvolgimento delle comunità e stimolando l’economia locale, contribuendo anche alla conservazione del patrimonio storico e culturale.

La Via Francigena rappresenta un’opportunità per mettere in rete le persone e le comunità locali, dando la possibilità di valorizzare il patrimonio storico-culturale, generando economia, e favorendo il dialogo e l’incontro con le persone: è una sintesi di tanti aspetti diversi, che concorrono a realizzare un unico grande progetto culturale, sociale, di turismo sostenibile in un quadro di pace tra i popoli. L’incremento della qualità di infrastrutture e servizi migliorerà i percorsi in termini di sicurezza e primo soccorso (anche con l’installazione di defibrillatori), accessibilità, orientamento, informazione e digitalizzazione di percorsi e accessi. Il progetto I.S.A.C. prevede inoltre l’introduzione di soluzioni in favore dei visitatori di cammini religiosi con bisogni speciali, nel rispetto della sostenibilià, dell’inclusività e della sicurezza. Sono previste l’installazione di erogatori di acqua refrigerata e la fornitura di borracce personalizzate dell’itinerario. Gli interventi sono già in fase di realizzazione nelle 5 tappe del percorso: a Pontremoli (convento dei Cappuccini, seminario di Pontremoli e chiesa di San Colombano), Aulla (parrocchia di San Caprasio), Avenza (parrocchia di San Pietro), Massa (parrocchia di San Martino al Borgo del Ponte e seminario vescovile), Montignoso (parrocchia di Santa Maria della Rosa). Inoltre dal 19 al 23 settembre saranno presenti nell’itinerario alcuni influencer che inizieranno a documentare il loro percorso e a condividere contenuti sui social ufficiali. ll team: Davide Nanna, Francesco Boggi, Vincenzo Caruso, Fabrizio Billi (videomaker e pilota di drone), Livia Santini(fotografa) e dagli influencer/content creator Federica Figliuolo (@2f.hiking), Nazario Nesta (@nazarionesta), Tommaso Fiore (@tom_search), Sara Alessandrini (Catholic travel blogger e content creator Itinerari Religiosi).

Scopo del progetto I.S.A.C. è quello di favorire la valorizzazione della Via Francigena come percorso di interesse spirituale, culturale ed economico, contribuendo così anche allo sviluppo e alla promozione del territorio. Il progetto, che è stato ammesso al bando “Cammini d’Italia“ del Ministero del Turismo selezionato tra i migliori progetti su 240 domande, è stato ideato da Toscana Innova s.r.l. e viene svolto in collaborazione con Toscana Innova, Cammini d’Italia, Bebop Communication, e Netcreo.