Incontro tra fiaba e astrologia con gli autori alla libreria Savi

Alla Libreria Savi di Via Cavour domani alle 17 il presidente della Fondazione Città del Libro Ignazio Landi insieme al consigliere Cosimo Ferri, introducono l’incontro per la presentazione del libro “...E la Luna rispose. Taccuino notturno di visioni fiabesche e intuizioni astrologiche” (BastogiLibri editore) del pittore e astrologo Massimo Bomba e dell’avvocata Antonella Sotira Frangipane, presidente del Premio IusArteLibri - Il Ponte della Legalità. A presentare la professoressa carrarese Marzia Dati, nota anglista e presidente nazionale Dickens Fellowship Italia, con le avvocate Monica Schipani, consigliera del Premio IusArteLibri e Carmen Federico, presidente dell’associazione La Rivincita. Gli autori indagano su simboli, segni, sogni e miti universali, per svelarci gli snodi karmici e i motti di impresa di 15 personaggi storici come Luigi XIV, Napoleone, Lorenzo il Magnifico, Caterina de Medici, Caterina di Russia, Giovan Battista Basile e Gianni Rodari.