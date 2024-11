Incontro Pd, motori accesi. Al centro lavoro e povertà. Tra gli ospiti Furfaro e Fossi

Il Partito Democratico di Massa Carrara lancia un pomeriggio di dibattito su tema lavoro e nuove povertà. L’appuntamento è il 15 novembre alle 18 in sala della Resistenza a Palazzo Ducale.

L’introduzione sarà affidata alla segretaria provinciale del Pd Elisabetta Sordi. Seguiranno gli interventi di: Federica Santillo di Caritas Toscana (responsabile dell’Osservatorio Povertà e Risorse regionale e coordinatrice del gruppo di ricerca Povertà e inclusione sociale in Toscana), con l’intervento dal titolo: ’Il rapporto regionale Caritas e le strette relazioni tra lavori poveri e nuove povertà’. A seguire l’assessora alle Politiche sociali e Welfare Regione Toscana, Serena Spinelli con l’intervento: ’Le politiche regionali tra attuale realtà e future indispensabili necessità’. Il programma proseguirà con l’intervento del segretario Pd e deputato Emiliano Fossi dal titolo: ’L’impegno del Partito Democratico per il lavoro e un welfare che non lasci indietro nessuno. I nostri impegni e le richieste alla Regione Toscana’. Interverrà, inoltre, il deputato e membro della Commissione Affari sociali Camera e delegato al Welfare in Segreteria nazionale Pd, Marco Furfaro. A seguire, interventi dei rappresentanti sindacali.

"In Italia i diritti, la qualità ed il reddito da lavoro hanno assunto ormai il carattere dell’emergenza sociale – si legge nella nota del Pd provinciale –. All’aumento dell’inflazione, e quindi del costo della vita, non ha corrisposto in alcun modo nel corso degli anni un adeguamento del reddito da lavoro. Non è così nel resto dei principali paesi europei dove i salari sono stati protetti dall’erosione dell’inflazione. È anche per questo che oggi in Italia parlare di lavoro significa anche parlare di povertà: dall’ultimo rapporto della Caritas ’La povertà in Italia’ è emerso che il 9,8% della popolazione, corrispondente a un residente su dieci, vive in uno stato di povertà assoluta. Nel 2023, secondo i dati Istat, l’incidenza della povertà relativa ha sfiorato il 14,9%, coinvolgendo 8,5 milioni di individui". "Ciò significa – prosegue la nota – che i salari sempre più spesso non permettono di condurre una vita dignitosa e che il precariato è sempre più diffuso e strutturale. Negli ultimi due anni di governo Meloni, l’andamento tende a peggiorare, e il governo non ha in cantiere proposte strutturali. La finanziaria non se ne occupa. Il Pd, i sindacati, il mondo del volontariato sociale hanno da tempo sviluppato proposte e chiesto interventi in merito. L’incontro sarà un’ occasione per riflettere, rilanciare proposte operative, alzare la voce! Anche per chi spesso voce non ha".