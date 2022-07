Incontri nei quartieri con i cittadini il tour di “Rivoluzione Allegra” fa tappa in piazza Bad Kissingen

Continua il "viaggio attraverso la città" dell’associazione Rivoluzione Allegra. L’obiettivo è tornare a “fare comunità”, conoscere la storia dei quartieri, i loro abitanti, associazioni e comitati presenti, le problematiche e le proposte di cambiamento. Iniziato da Santa Lucia e Borgo del Ponte, il tour oggi alle 21 farà tappa in piazza Bad Kissingen a Marina di Massa, per ascoltare i residenti dell’area del “parco dei conigli” sulle criticità "della zona come la presenza del luna park, l’antenna della telefonia nel parcheggio lungo il fiume, il rischio esondazioni con innalzamento degli argini in cemento, la foce ostruita". L’associazione presenterà le sue attività e ascolterà gli interventi degli abitanti. Per contattare l’associazione: [email protected]; 0585354643.