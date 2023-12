Inclusione digitale dei mini Comuni. Botteghe della salute, cresce il team

Servizio Civile Universale, due nuovi giovani all’Unione di Comuni per le Botteghe della Salute. Si tratta di un progetto di Anci Toscana, quello appena cominciato e dedicato all’inclusione digitale nei piccoli comuni. Obiettivo facilitare l’accesso ai servizi di sanità digitale e ai servizi on line erogati dalla pubblica amministrazione locale, puntando alla progressiva acquisizione di competenze digitali da parte della popolazione destinataria e riducendo i fattori di digital divide di tipo anagrafico, sociale e territoriale. Proprio per questo motivo, per andare incontro alla cittadinanza che è obbligata a stare al passo con i tempi per accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione, l’Unione di Comuni ha deciso di rispondere alla chiamata di Anci mettendo a disposizione due postazioni, una nella sede di Fivizzano in piazza De Gasperi e l’altra in quella di Aulla, in via Gandhi. Elena Micheloni e Davide Amendola sono i due ragazzi che presteranno servizio all’Ucml, saranno prima formati e potranno ricevere tutti coloro che avranno bisogno di usufruire della Bottega della salute.

"L’Unione di Comuni continua a lasciare spazio ai giovani - commenta il presidente dell’ente comprensoriale - attualmente sono sei, in tre diversi ambiti, i ragazzi che stanno lavorando, come Servizio Civile Universale, nelle nostre sedi. Chi sul turismo, chi sulla protezione civile e chi, come i nuovi arrivati, sui servizi di sanità digitale. Tutti supporti alla popolazione e al territorio che restituiscono a chi sceglie di intraprendere tali percorsi esperienze formative e opportunità. Anche i giovani possono dare un contributo condividendo i propri punti di vista e le proprie conoscenze ai loro tutor e ai progetti".