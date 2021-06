Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara), 23 giugno 2021 - E' morto in ospedale, a Cisanello, dopo un gravissimo incidente. Mirko Salis, 34 anni, non ce l'ha fatta dopo l'impatto con un auto, mentre era sul suo scooter , a una rotonda in via delle Piscine a Villafranca in Lunigiana. E' finito contro l'auto ma anche contro un cartello stradale.

Gravissime lesioni e condizioni molto gravi: i medici dell'ospedale Cisanello di Pisa hanno tentato ogni manovra rianimatoria, senza esito. E' accaduto intorno a mezzogiorno. E' stata la gente della zona ad accorrere sentendo un boato. Il 34enne non respirava.

Immediati i soccorsi, con le ambulanze della Misericordia di Pontremoli e Mulazzo e l'arrivo poi dell'elicottero Pegaso, che appunto ha portato lo scooterista all'ospedale di Pisa. Mirko Salis viveva a Filattiera. Ferite non gravi per l'automobilista, portato in codice giallo all'ospedale di Pontremoli. Profondo cordoglio a Filattiera per la morte di un ragazzo conosciuto.