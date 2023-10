Incidente a Carrara, si schianta a bordo di uno scooter: gravissimo

Carrara, 1 ottobre 2023 – Tremendo incidente stradale poco dopo l’ora di cena in località Baudoni a Carrara. Un uomo di circa 45 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del suo motorino ed è andato a sbattere contro un’auto che stava transitando, per poi concludere la sua corsa contro l’asfalto. A una prima sommaria ricostruzione, ora al vaglio della polizia, pare che l’uomo abbia perso il controllo del mezzo per poi finire contro l’utilitaria.

Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118, la Pubblica assistenza di Carrara, i quali hanno prestato le prime cure all’uomo, a terra, privo di coscienza.

Vista la gravità del sinistro, l’uomo è stato trasportato d'urgenza all’ospedale delle Apuane. Il 45enne ha riportato un trauma facciale e cranico.