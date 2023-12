Incidente a Fontia, rimosso il relitto dell’elicottero

E’ stato rimosso l’elicottero precipitato a Fontia. Un recupero durato diverse ore quello dell’aeromobile che il 27 dicembre prese fuoco e provocando la morte di una donna di 27 anni, la pilota Naomi Maiolani. Le operazioni hanno coinvolto l’elicottero Drago dei vigili del fuoco del nucleo di Arezzo, che ha trasportato il relitto su un mezzo del comando di Massa con l’aiuto dei colleghi di Cecina. Il relitto non sarà dislocato all’aeroporto del Cinquale, ma verrà custodito in una struttura affiliata alla procura, che potrebbe essere di natura militare. L’hangar dovrà essere blindato per consentire l’accesso solo agli inquirenti per fare luce sull’accaduto. Indagini che, oltre all’incendio, sono rese ancora più difficili dall’assenza della scatola nera perché l’aeromobile è inferiore alle 7.5 tonnellate. A seguito dell’incidente la procura ha aperto un fascicolo e disposto la rimozione dei resti dell’elicottero alla presenza di un perito incaricato e delle forze dell’ordine. Il mezzo era partito da Oristano ed era diretto a Sondrio.