Massa, violento incendio in un capannone, colonna di fumo nero sulla città

Massa, 24 maggio 2025 – Potrebbe essere stato un corto circuito a far scatenare un incendio in zona industriale a Massa. E’ accaduto in un capannone che si occupa di interventi su mezzi nautici. Erano circa le 17.30 quando una colonna di fumo molto alta si è levata sulla città. In tantissimi hanno segnalato costa stava accaendo ai vigili del fuoco.

Che sono intervenuti prontamente dal comando. Non ci sono fortunatamente feriti o ustionati. Il rogo è stato poi spento dagli stessi vigili del fuoco, che poi sono rimasti nel sito industriale per tutte le necessarie operazioni di bonifica. Da quantificare sono i danni. L’incendio si è sviluppato proprio all’imbocco del capannone, nelle pertinenze dell’azienda, e ha intaccato soprattutto materiale plastico. Questo il motivo del fumo nero. Si cerca dunque di capire le cause, che dovrebbero essere accidentali.