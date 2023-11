Avenza, esplosione e incendio in un appartamento, quattro feriti

Carrara, 18 novembre 2023 – Paura a Avenza per l’esplosione che ha interessato un appartamento delle case popolari in via Europa. E’ accaduto alle 9.40. Quattro le persone che sono rimaste ferite. Si tratta di un uomo, più grave, che è stato trasportato con Pegaso a Cisanello in codice rosso. Ha ustioni a braccia, gambe e volto.

I vigili del fuoco al lavoro con l'autoscala su una finestra dell'appartamento andato a fuoco

Altre tre persone sono invece state trasferite all’ospedale di Massa in codice giallo per aver inalato del fumo. C’è stata una forte esplosione chiaramente sentita dalla gente della zona in un tranquillo sabato mattina. Immediate le chiamate ai soccorsi: sono intervenuti il 118 con l’automedica e due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri.

La strada è rimasta a lungo chiusa con i conseguenti problemi per il traffico e ripercussioni in tutta la zona. Grande paura tra i residenti del palazzo stesso e la gente di via Europa. In tanti hanno visto il fumo uscire dalle finestre e hanno seguito le operazioni di soccorso. I vigili del fuoco hanno operato con l’autoscala, arrivando velocemente ai feriti.