Inaugurata la scuola modulare ’Taliercio’: "Non era facile questo risultato in 3 mesi"

In tre mesi è nata una scuola modulare al campo dei Pini a Marina. Circa 300 alunni, 16 aule poi laboratori e un giardino interno. Si sono conclusi i lavori di allestimento e ieri il taglio del nastro per inaugurare ufficialmente lo spazio che per due anni andrà a sostituire il plesso di via Marco Polo. Plesso con un cantiere già partito che sta vedendo la demolizione dell’edificio e la successiva ricostruzione per un totale di 10,5 milioni di euro di cui 1 milione finanziati dal Comune e i restanti dai fondi del Pnrr. Una scuola media a indirizzo musicale che non cambierà sulla superficie di area interessata, ma con la novità che nascerà un’aula magna con un palco per poter ospitare un’orchestra. A poche centinaia di metri dall’attuale sede dell’istituto si trova la scuola modulare inaugurata ieri.

"Un traguardo che segna la conclusione di un percorso iniziato lo scorso anno - sottolinea la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Taliercio, Maria Concetta Consoli -. Un percorso all’inizio in salita con la difficoltà di individuare un’area idonea alle esigenze didattiche. Un percorso che ha coinvolto tutti, la comunità educante, docenti, personale Ata e genitori in un’interlocuzione costante con l’amministrazione comunale, con le rappresentanze sindacali, con l’ufficio scolastico che ha portato poi a un risultato come questo di cui siamo orgogliosi. E’ chiaro che questa sarà solo una fase di transizione della durata di 2 anni, il tempo necessario per completare i lavori che sono già cominciati. Non era scontato arrivare a questo risultato 3 mesi dopo la partenza dell’allestimento del campo dei Pini con un trasloco che ha visto i ragazzi il giorno prima in sede e quello seguente qua nei moduli". Nell’area sportiva di via Firenze con un investimento di circa 1,3 milioni di euro da parte del Comune è nata la scuola temporanea di 1500 metri quadrati "con tecnologie all’avanguardia grazie al classroom 4.0 - sempre la dirigente - poi i laboratori: artistico, scientifico, informatico e linguistico e un’aula lettura. Tutti gli spazi sono ampi e luminosi, dotati di uscite di emergenza e accesso per persone con disabilità, manca solo lo spazio per l’attività motoria: speriamo si possa concretizzare".

La scuola a indirizzo musicale ha visto ieri un concerto degli alunni, proprio nel giardino interno. "Questi giovani ora sono contenti, ma all’inizio avevano paura di non trovarsi a loro agio all’interno dei moduli - conclude la dirigente Consoli -, una paura che avevamo noi adulti in primis e che forse l’abbiamo trasmessa anche a loro. Ma fino dal primo momento si sono ambientati manifestando entusiasmo e i disegni sulle pareti sono frutto della volontà di personalizzare questi spazi".

Soddisfatta anche la sindaca Serena Arrighi "perché questa è stata una sfida che abbiamo affrontato in poco tempo grazie anche alla collaborazione della dirigente e dei docenti per dare vita a una scuola a tutti gli effetti. Siamo riusciti a ottenere un risultato che non era scontato. Un grazie rivolto anche anche ai nostri uffici tecnici e all’assessore ai lavori pubblici Elena Guadagni con una grande componente femminile coinvolta nel progetto. Abbiamo davanti tante altre sfide perché questa è una bella scuola, ma altrettanto bella sarà quella del futuro di via Marco Polo. E’ nato un luogo con un’anima data dallo spirito dei ragazzi che lo vivono, un luogo bello e accogliente". Presenti ieri anche la vicesindaca Roberta Crudeli, l’assessore allo sport Lara Benfatto e Vincenzo Genovese dell’ufficio scolastico provinciale.