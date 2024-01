"Inaccettabile la presenza di Vannacci"

Intollerabile e accettabile. Così Dario Danti, segretario regionale della Sinistra Italiana sulla presentazione del 27 gennaio a Massa del libro del generale Vannacci. "Il mondo al contrario sarebbe quello in cui, durante il Giorno della memoria, viene presentato un libro impregnato di discriminazione, xenofobia e omofobia - dice - E’ il manifesto ideologico di una destra sempre più violenta nelle idee che propaganda. Sono pagine di odio, che alimentano stereotipi e discriminazioni. Non possono trovare spazio nel giorno in cui ricordiamo con sofferenza una strage, nata proprio dalla più intensa radicalizzazione dell’odio e della discriminazione".