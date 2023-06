‘In vetta col bus’ a Pian della Fioba Torna il servizio

Il Comune di Massa ci mette circa 12mila euro e torna anche questa estate la linea 66 ‘Massa Antona’ fino al Pian della Fioba, per raggiungere dal centro l’orto botanico Pellegrini-Ansaldi e il rifugio Città di Massa. Un servizio, al terzo anno, che piano piano sta prendendo piede, fra i turisti ma anche fra i residenti che ne possono usufruire al costo di una corsa urbana. Nei mesi scorsi nei vari incontri tra Provincia, Comune di Massa e azienda Autolinee Toscane Spa, era stato chiesto all’ufficio territoriale di confermare la possibilità di istituire un servizio estivo per giugno, luglio, agosto e settembre. ‘In vetta col bus’, come proposto da Autolinee Toscane, prevede tre partenze dalla città, alle 9.30, 14 e 17.30, e ritorni fissati alle 10.30, 15 e 18.30, dal 16 giugno al 10 settembre, dal venerdì alla domenica.