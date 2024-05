In Vespa fino a Santiago: "Missione compiuta"

Il sogno di arrivare a Santiago è stato realizzato e adesso si torna a casa. Il gruppo di vespisti partiti da Aulla per aiutare un amico a realizzare il suo sogno di visitare Santiago de Compostela è arrivato a destinazione. Hanno documento l’iter sui social, pubblicando tutte le foto e descrivendo le avventure di questi ultimi giorni. E’ passata poco più di una settimana dalla loro partenza, da San Caprasio ad Aulla e gli amici, nonostante un po’ di maltempo, sono arrivati. "Il viaggio in Vespa - hanno detto - nasce dalla volontà di realizzare il sogno di un nostro caro amico vespista, Claudio, che sta combattendo tenacemente contro una malattia che gli ha minato il fisico ma non lo spirito, perché i vespisti non si arrendono mai". Da Genova fino Barcellona in nave, poi la visita del centro storico assieme a Juan ‘Giovanni’ del Vespa Club Vesparados, che li ha condotti in un giro vespaturistico per la città, prima di accompagnarli a Sitges.. "Il viaggio è poi continuato verso Saragozza - hanno scritto -, tra panorami mozzafiato. A farla da padrona è la natura selvaggia, aspra, arida, il colore ocra della terra, alternato al colore rosso. E poi da Saragozza a Burgos, tra enormi campi eolici e cicogne. Leon è decisamente più lussureggiante rispetto a quanto visto nei giorni scorsi, caratterizzato da una pianura infinita con enormi campi di grano. Tra Burgos e Leon pochi borghi rurali e qualche piccolo centro urbano, tutti con chiese imponenti. Giunti a Leon, abbiamo fatto un bel giro per il centro storico che presenta una stupenda cattedrale e un’interessante basilica". Ultima tappa verso Santiago. "Dopo un tratto iniziale di strada in pianura - hanno detto - il percorso si è fatto divertente quando abbiamo iniziato a salire e scendere i monti della Galizia. Abbiamo visto tanti pellegrini a piedi lungo il Camino de Santiago. Purtroppo oltre al freddo abbiamo preso anche pioggia. L’arrivo è stato un po’ umido ma la gioia di aver raggiunto la meta ci ha fatto passare il malumore. Grazie a quanti hanno contribuito alla realizzazione di un sogno".

Monica Leoncini