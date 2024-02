In vendita le case popolari . Maxi piano di cessione di Erp: 500 immobili da alienare

Erp vende i vecchi immobili per fare cassa e finanziare così i nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica. La pratica riguarda tutta la provincia per quasi 500 immobili che saranno messi sul mercato e già il 4 marzo arriverà in discussione al consiglio comunale di Massa con il voto favorevole di tutti i membri della commissione consiliare competente. Inoltre ci sono altri 360 immobili a uso non abitativo, compresi in edifici Erp o aree di pertinenza. Si tratta di una sorta di piano di razionalizzazione, come peraltro previsto dalla relativa legge regionale del 2014 che stabilisce, in particolare, le condizioni di alienabilità degli alloggi e le direttive ed i criteri per la formazione delle proposte di piani di vendita.

Un piano di cessione era stato già fatto nel 2019 ma nell’estate del 2022 la stessa Regione ne aveva chiesto un aggiornamento invitando i Comuni associati in ambito Lode a fornire gli elenchi relativi alle diverse tipologie di alloggi da inserire nell’aggiornamento. Anche perché quel piano di fatto non era stato attuato se non in parte: c’erano ancora tanti alloggi da vendere e mettere sul mercato quindi era necessario aggiornare l’elenco. Ci sono criteri ben precisi per la scelta di cosa mettere in vendita. Gli alloggi, infatti, devono trovarsi in condomini misti con quota di proprietà pubblica inferiore al 50%. Quindi alloggi gestiti da Erp in altri palazzi dove almeno la metà delle proprietà è privata. Si tratta di cifre importanti perché basta pensare a Massa che da sola vale circa un terzo dell’intero piano di razionalizzazione.

Erp ha inviato anche una stima del valore degli alloggi abitativi da mettere in vendita: sono 156 per costi che oscillano da quasi 50mila euro fino a circa 200mila. Anche ammettendo un costo ‘medio’ al ribasso sui 70mila euro, l’incasso finale per la vendita dovrebbe aggirarsi sugli 11 milioni di euro. Sono stime, tutte da verificare all’atto pratico, considerando anche quella che potrà essere la reale appetibilità degli immobili.

L’altro grande blocco di alloggi in vendita sarà poi su Carrara dove la proposta del Lode tocca 194 immobili , sempre parlando solo di quelli a uso abitativo. Poi tutti gli altri in misura minore: 68 Aulla, 1 a Casola, 2 a Comano, 5 a Filattiera, 13 a Fivizzano, 23 a Fosdinovo, 7 a Montignoso, 2 a Mulazzo, 8 a Pontremoli, 3 a Tresana, 12 a Villafranca. Totale con Massa 484 alloggi Erp. Tutte le risorse incassate dalla vendita, poi, saranno incamerati da Erp Massa Carrara e saranno reinvestiti in appositi piani di intervento approvati dalla Regione Toscana.

FraSco