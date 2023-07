In Terrazza Volpi per nonno Gildo "Il mangiar bene diventa piacere"

Al Bagno Sara di Poveromo nasce il progetto ‘In Terrazza Volpi’. Un’iniziativa per vivere l’estate in riva al mare mettendo insieme tradizione e contemporaneo. La proposta nasce dalle ‘radici’ familiari, e in particolare da Gildo, nonno di Martina Volpi che oggi gestisce il locale sul mare: lei in suo onore ha voluto ricreare un luogo-momento in cui celebrare nel gusto la memoria di un nonno davvero particolare. Più che di ricette in effetti si dovrebbe parlare di una vera e propria disciplina. Anche perché Gildo è stato uno storico professore dell’istituto alberghiero e noto chef della Versilia. Una disciplina che parte sempre dalla scelta degli ingredienti, dal loro dosaggio, dalla loro stagionalità e dalla loro unicità, che mette il ‘mangiare bene’ davanti a tutto.

"Mangiare bene non significa solo mangiare di gusto ma anche gustare piatti equilibrati dove i giusti ingredienti il loro dosaggio e la loro armonia, diventano un elemento di assoluta distinzione. E anche pensare al bene come benessere fisico, quindi la digeribilità, le proprietà e le caratteristiche dei vari componenti del piatto", spiega Martina. Questa filosofia (o disciplina) è stata anche l’ingrediente principale di un gustosissimo libro scritto dal Nonno Gildo che, non a caso, si intitolava ‘La cucina di tutti i giorni’, a cui si potrebbe aggiungere il sottotitolo, come fare di ogni piatto la ricerca dell’eccellenza, sempre e indistintamente. E adesso la cucina di tutti i giorni diventa la cucina di tutte le sere.

Ogni sera infatti “In Terrazza Volpi” il mangiar bene diventa piacere e condivisione, nella lieve brezza serale di mare. Non mancano anche momenti di convivialità e ospiti d’eccezione, senza che pregiudichino l’attenzione e la ricercatezza di ogni piatto, anche il più semplice. Una filosofia che si sposa con l’estro e la storia di un originale chef contemporaneo ligure, Massimiliano Bertagna, con tradizione della cucina delle sue radici che mette la sua esperienza e il suo talento fra gli ingredienti principali. Così la storia di nonno Gildo e l’amore per la cucina di ‘Massimiliano detto fishbone Chef’ fa di ogni piatto, un racconto, dove tradizione e ricerca diventano due ingredienti imprescindibili.