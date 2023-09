In ricordo di Greta Botti a Lunigiana per il Gaslini: donazione in memoria

All’indomani dell’improvvisa scomparsa di Greta Botti (nella foto), studentessa universitaria deceduta recentemente a Parma, si era aperta subito una sottoscrizione, una raccolta fondi a favore dell’Istituto Gaslini di Genova. Ora, Riccardo Botti e la moglie Ira Zanotto, i genitori della sfortunata ragazza, desiderano rendere pubblica la notizia inerente la generosa donazione raggiunta attraverso la raccolta fondi in memoria di Greta, a favore della ’Fondazione Gaslininsieme Ets’. Nella giornata del 26 settembre scorso, sono stati interamente versati, attraverso bonifico bancario, 7.630 euro che andranno a sostenere, in nome di Greta, i progetti dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova. Riccardo, Ira, tutti i parenti ed amici ringraziano le tantissime persone che hanno aderito alla raccolta e che, con la loro solidarietà, hanno permesso d’ottenere la considerevole cifra donata a scopo benefico e di ricerca; colgono inoltre l’occasione per ringraziare i ragazzi del ’Caffè del Centro’ per l’assoluta disponibilità dimostrata.

"Un gesto davvero prezioso, che contribuirà a sostenere in nome di Greta i progetti speciali dell’Istituto - scrive il dr. Maurizio Luvizone, segretario generale del ’Giannina Gaslini’ in una lettera di ringraziamento ai genitori- ; il suo sostegno rappresenta un dono materiale per noi importantissimo che ha in sé anche un forte valore simbolico. Valore che offre nuove motivazioni al nostro supporto al lavoro che ogni giorno ,studia e cura la malattia dei bambini ed accoglie le loro famiglie".

Roberto Oligeri