In piazza Palma la giornata dell’inclusione

Si chiama “Amabilmente” ed è l’evento promosso dal Comune er celebrare domenica primo dicembre, la Giornata internazionale delle persone con disabilità. L’appuntamento dedicato all’inclusione si terrà in piazza Palma dalle 10 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19 con una serie di iniziative organizzate in collaborazione con gli enti del terzo settore. Francesco Persiani, sindaco di Massa, ha sottolineato: “Amabilmente non è solo un evento, ma un messaggio potente che la nostra città vuole lanciare. È l’occasione per dimostrare che inclusione e solidarietà non sono parole, ma azioni concrete che devono caratterizzare la nostra comunità. Invitiamo tutti a partecipare a questa giornata, che celebra non solo le persone con disabilità, ma anche il lavoro delle associazioni e degli enti che ogni giorno operano per una società più giusta e accessibile". Soddisfatto anche Francesco Mangiaracina, assessore alle Politiche sociali: "Amabilmente rappresenta il nostro impegno verso un cambiamento culturale, che mette al centro la persona e le sue capacità. È il frutto della collaborazione tra l’amministrazione e le realtà del territorio, un momento per celebrare le abilità e le risorse che ogni persona porta con sé. La piazza, per un giorno, diventerà uno spazio di incontro, di festa e di riflessione, dove tutti saranno protagonisti". In piazza Palma, saranno allestiti stand informativi, organizzate esibizioni musicali e spettacoli dal vivo; invitati e intervistati sportivi del territorio. L’evento rappresenta un momento di condivisione aperto a tutta la cittadinanza, un’occasione per conoscere e valorizzare le tante realtà che operano ogni giorno per abbattere le barriere.